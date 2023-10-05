Наталья Котова поздравила челябинских педагогов с Днем учителя

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила педагогов города с Днем учителя, который Россия отмечает сегодня, пятого октября.

В своем поздравлении мэр южноуральской столицы напомнила, что 2023 год президент РФ Владимир Путин объявил в стране Годом педагога и наставника, что, по ее словам, позволяет еще раз напомнить об особом статусе педагогических работников и учителей.

Наталья Котова сообщила, что в Челябинске в настоящее время трудятся чуть более 32 тысяч педагогов, которые воспитывают и учат 150 тысяч детей.

«Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш нелегкий, каждодневный труд, профессионализм, преданность выбранному делу и бесконечное терпение. Все вы вносите значимый вклад в воспитание и развитие юного поколения челябинцев. Вы не только даете учащимся интересные и полезные знания, но и делитесь опытом, вдохновляете на творческие и спортивные успехи, помогаете советом и участием», - сказала Наталья Котова.

В этот праздничный день градоначальница пожелала виновникам торжества крепкого здоровья, личных и профессиональных успехов, послушных и благодарных учеников.

«Счастья, благополучия, процветания и всего самого доброго вам и вашим близким», - обратилась к педагогам глава Челябинска.