Глава Челябинска Наталья Котова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что сегодня, как и всегда, на этих людях лежит огромная ответственность за безопасность горожан.

Градоначальница отметила, что в 2020-м году в столице Южного Урала был кардинальным образом изменен подход к развитию улично-дорожной сети, завершен ряд важнейших развязок, началась реконструкция пешеходных зон в центральной части города.

Кроме того, в этом дорожном сезоне в Челябинске обустраивались безопасные подходы и подъезды к сотне социальных учреждений, реализовывался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», восстанавливалось освещение, строились общественные пространства.

«Впервые мы уделили огромное внимание транспортным развязка, которые благодаря озеленению и благоустройству стали настоящим украшением города. Мы многое сделали, но еще больше предстоит реализовать. И я уверена, что при существующем профессиональном подходе жители Челябинска увидят изменения уже в ближайшее время», - сказала Наталья Котова сегодня, 18-го октября, когда вся страна отмечает День работников дорожного хозяйства.

Мэр города от всей души пожелала виновникам торжества крепкого здоровья, интересных проектов, новых амбициозных задач и планов.

«Пусть вас окружают любящие близкие и надёжные коллеги», - отметила Наталья Котова.