Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 19 марта, поздравила работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«Ежедневно вы стоите на страже безопасности и комфорта жителей нашего большого города - создаете чистоту, поддерживаете порядок на дворовых территориях и улицах Челябинска, проводите тепло, воду и свет в каждый дом, делая наш растущий мегаполис красивее и лучше. За бытовым комфортом и уютом стоит такой нужный, сложный и порой незаметный труд многих людей», - отметила Наталья Котова.

Мэр подчеркнула, что благодаря виновникам торжества осуществляется бесперебойная работа системы жизнеобеспечения города, а аварии устраняются в самые короткие сроки.

«Примите самые искренние слова благодарности за ваше терпение, нелегкий труд и большой вклад каждого из вас в общее дело. Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть каждый ваш день будет наполнен множеством радостных моментов, а настроение будет хорошим. Солнца, тепла и всего самого доброго вам и вашим близким», - сказала Наталья Котова.