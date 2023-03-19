19.03.2023
Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
17.03.2023
В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре
17.03.2023
Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию
Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
15.03.2023
Из-за сосулек и наледи на крышах прокуратура взялась за управляющие компании Магнитогорска
02.03.2023
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
27.02.2023
В Челябинске усилят обработку дорог противогололедными материалами
27.02.2023
Актуализацией схемы теплоснабжения Челябинска займется компания из Тюмени
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023