15.09.2023
Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса
15.09.2023
Фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест» приглашает южноуральцев
15.09.2023
Движение по улице Чайкиной в Челябинске будет закрыто до конца сентября
15.09.2023
В Челябинске скоро отменят троллейбус шестого маршрута «ЧТЗ – Первоозерный»
15.09.2023
ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы
15.09.2023
Почти 90 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов зафиксировано на ЮУЖД с начала года
Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса
12.09.2023
На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники
11.09.2023
Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023