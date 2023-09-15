Наталья Котова рассказала о благоустройстве улицы Карла Маркса

На благоустраиваемом в Челябинске участке улицы Карла Маркса от Цвиллинга до Кировки полностью реконструируют покрытие проезжей части, въезды и тротуары.

О том, что предстоит сделать на новом объекте благоустройства, сегодня, 15 сентября, в своем телеграм-канале рассказала глава Челябинска Наталья Котова. Мэр пояснила, что часть работ осуществляет город, но основной объем благоустройства выполнит ООО «Бизнес-сити».

Градоначальница отметила, что преображение улицы Карла Маркса является еще одним примером неравнодушного отношения бизнесменов к Челябинску, и поблагодарила компанию за участие в благоустройстве южноуральской столицы.

Наталья Котова рассказала, что проектом предусмотрено дополнительное озеленение: здесь высадят взрослые деревья, кустарники и обустроят газоны. Кроме того, на вышеназванном участке Карла Маркса появится современное наружное освещение.

«Тротуары будут выложены разноформатной гранитной плиткой, парковки - гранитной брусчаткой. По всему периметру появится множество урн и антипарковочных столбиков. Изюминкой обновленной улицы станет световой потолок», - сообщила мэр.

Все работы планируется завершить в октябре текущего года.

Напомним, благоустройство Карла Маркса началось в конце июня.