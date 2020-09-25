Навыки будущего: в Челябинске Сбербанк для школьников провел «Урок цифры»

Сбербанк в Челябинске провел «Урок цифры» для учащихся 11-го класса средней образовательной школы №142. Из лекции школьники узнали о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. Как показала практика, подобные уроки помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

«”Уроки цифры” – уже традиционное для региона мероприятие. Здорово, что мероприятие поддерживает такая высокотехнологичная компания, как Сбербанк, отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний. Это мероприятие - логичное продолжение серии проектов, которые мы реализуем совместно с банком».

«Сегодня цифровые технологии входят во все сферы нашей жизни. У школьников есть уникальная возможность стать не только потребителями сервисов и услуг на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, но и теми, кто разрабатывает новые механизмы и технологии, - рассказала заместитель Министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Екатерина Давыдова. - В Челябинской области проводится масса образовательных мероприятий в ИТ-сфере, где можно попробовать свои силы. Например, программы акселерации или хакатоны. Одно из таких мероприятий, Кубок Губернатора Челябинской области по программированию, впервые пройдет на Южном Урале в начале ноября. Школьники и студенты смогут попробовать решить реальные задачи от ведущих ИТ-компаний. В нашем регионе огромные возможности для обучения и трудоустройства, главное – выбрать правильный путь. Надеюсь, что «Урок цифры» поможет в этом».

«Будущее страны зависит от успеха наших детей. Поэтому Сбербанк очень активно занимается образовательными проектами, в том числе и с Правительством области. Технологии искусственного интеллекта внедряются практически во всех бизнес-процессах Сбербанка. Спрос на сотрудников, работающих в этой сфере, очень высок. И поэтому банк не только поддерживает инициативы, направленные на развитие цифровых навыков у детей, но и реализует свои, например, к 1 сентября 400 южноуральских школьников, у которых нет компьютера дома, получили комплекты смартбоксов, с помощью которых они подключились школьной цифровой платформе Сбербанка и смогли получить доступ к уникальным учебным материалам», - подчеркнул Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Напомним, что «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект. Он позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических уроках включают увлекательные онлайн-игры для трех возрастных групп. Также в любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Партнерами проекта «Урок цифры» в нынешнем учебном году выступили: Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологическими партнерами стали образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».