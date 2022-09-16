Назначен новый прокурор Чебаркуля

Новым прокурором Чебаркуля (Челябинская область) стал Роберт Шамсутдинов, ранее занимавший аналогичную должность в Еманжелинске.

А пятницу, 16 сентября, прокурор Челябинской области Карен Габриелян представил коллективу вновь назначенного Чебаркульского городского прокурора – старшего советника юстиции Роберта Шамсутдинова.

Для справки:

Роберт Шамсутдинов служит в органах прокуратуры более 24 лет, работал помощником, затем заместителем прокурора Кизильского района, с 2004 по 2012 годы был прокурором Чесменского района, с 2012 года трудился в должности прокурора Еманжелинска.