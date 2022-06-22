Назначен замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области

Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Ильгам Мусин. С июля 2021 года до настоящего времени он руководил подведомственным минстрою учреждением - областным государственным казенным учреждением «Челябоблинвестстрой».

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер 20 июня 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мусина Ильгама Зуфаровича заместителем Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области», - говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Для Мусина установлен месячный испытательный срок на посту замминистра.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе. Его первый заместитель Иван Белавкин (с июня 2021 года - в СИЗО), заместители - Антон Астахов (с января 2015 года – зам, с пятого июля 2017 года - заместитель министра – начальник финансово-экономического управления), Кирилл Мозгалёв (с восьмого ноября 2021 года). Оставалась вакантной должность одного заместителя.

Справка

Ильгам Зуфарович Мусин начал трудовой путь рабочим строителем в 1991 году, занимал должности инженера и менеджера в торговой структуре. В 2013 пришел на работу в муниципалитет Магнитогорска, где прошел путь от ведущего инженера до директора Управления капитального строительства города. С 2021 работал начальником управления капитального строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В июле 2021 года назначен директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой».