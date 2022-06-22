22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты
22.06.2022
Челябинску вернули его Я
22.06.2022
В Челябинской области грибники забрали из леса косулят, за что были наказаны
22.06.2022
Текслер возложил цветы к Вечному огню и поздравил ветерана со столетним юбилеем
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
Назначен замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области
05.06.2022
Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске
15.04.2022
Дело чиновника минстроя Челябинской области передано в суд
15.04.2022
В Челябинской области за первый квартал построили более 2,7 тысячи домов
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022