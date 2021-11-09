В минстрое Челябинской области новое назначение

Заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен 33-летний кандидат технических наук Кирилл Мозгалёв.

Соответствующее постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер восьмого ноября 2021 года.

«Назначить Мозгалёва Кирилла Михайловича заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в документе. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в минстрое региона, ранее Кирилл Мозгалёв замещал должность заместителя министра – начальника управления, которую до него занимал Евгений Курилов. В конце апреля 2021 года Алексей Текслер освободил Евгения Курилова от занимаемой должности по инициативе госслужащего (был назначен в октябре 2019 года).

«Кирилл Мозгалёв назначен на ставку заместителя министра, которая была введена в результате последних изменений структуры и штатной численности ведомства, - уточнили в министерстве. – Он будет курировать будет вопросы регионального госстройнадзора и долевого строительства».

Напомним, министерство возглавляет Юлий Элбакидзе. Его первый заместитель Иван Белавкин (с июня 2021 года - в СИЗО), заместители - Антон Астахов (с января 2015 года – зам, с пятого июля 2017 года - заместитель министра – начальник финансово-экономического управления), Кирилл Мозгалёв (с восьмого ноября 2021 года), Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и хищении бюджетных средств). Остается вакантной должность одного заместителя.

ДЛЯ СПРАВКИ

Мозгалёв Кирилл Михайлович родился в 1988 году. В 2010 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а затем в 2011 году – «Финансы и кредит», в 2013 году - аспирантуру в ЮУрГУ. Кандидат технических наук.

Начал трудовую деятельность в августе 2006 года мастером в ООО «Строймонтаж», где проработал по октябрь 2006 года. В феврале 2007 году устроился на работу мастером в ООО «ПТС» (по сентябрь 2009 года).

С сентября 2009 по ноябрь 2010 года - мастер, производитель работ в ООО «Уралстроймонтаж». В ноябре 2010 года были принят в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, где работал старшим инженером, начальником отдела, заместителем начальника управления государственного строительного надзора

В июле 2021 года назначен заместителем министра – начальником управления.