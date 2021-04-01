Новые назначения в правительстве Челябинской области

В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

На должность министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен 45-летний Юлий Элбакидзе, на должность министра физической культуры и спорта региона – 40-летний Максим Соколов.

Напомним, Элбакидзе и Соколов руководили ведомствами с января 2021 года в статусе врио после отставки прежних министров.

Первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен 57-летний Станислав Харченко. Он также исполнял обязанности первого зама руководителя миндора почти три месяца – с 15 января 2021 года. И теперь избавился от приставки «врио».

Пост заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области заняла Инна Подшивалова. До назначения Инна Юрьевна возглавляла Управление правового и кадрового обеспечения минсельхоза.

Заместителем начальника главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. На посту зама для него установлен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Юлий Соломонович Элбакидзе родился в 1976 году. В 2001 году окончил академию труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент», присвоена квалификация менеджера, в 2013 году - Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «Электроснабжение», присвоена квалификация инженера. В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Южно-Уральском государственном университете по программе «Стратегический менеджмент».

Трудовую деятельность начал в июле 1993 года в АО «АСМО» коммерческим агентом, затем бухгалтером. В 1996 году перешел на работу в структуры Челябэнерго, где в течение 20 лет прошел путь от техника в Энергонадзоре до директора производственного отделения «Магнитогорские электрические сети».

В июне 2016 года возглавил муниципальное предприятие «Горэлектросеть». С сентября 2017 года по октябрь 2020 года - заместитель главы Магнитогорска.

В октябре 2020 года назначен замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области, со второго января 2021 года – и.о. министра.

Соколов Максим Анатольевич родился в Челябинске в 1981 году. Окончил Уральскую государственную академию физической культуры, Уральскую академию госслужбы, ЮУрГУ.

С марта 2005 по июнь 2011 года работал в ОКУ «Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области» инструктором-методистом. В июне 2011 года возглавил ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области». В апреле 2020 года назначен замминистра спорта региона.

Харченко Станислав Юрьевич родился 26 марта 1964 года в Красноярске. В 1986 году кончил Ленинградский горный институт, - в 2001 году - Санкт-Петербургскую Академию Гражданской Авиации.

Трудовую деятельность начал в 1986 году на Норильском комбинате. В период с 1997 по 2005 годы руководил группой компаний «Востоксибтранс».

С 2009 года возглавлял Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление в качестве генерального директора.

В 2011 году перешел в ОАО «Севзапэлектросетьстрой», входящее в «Энергостройинвест-Холдинг». Позже возглавил Дирекцию капитального строительства Российского энергетического агентства.

В декабре 2019 года приступил к работе замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В январе 2021 года назначен и.о. первого заместителя руководителя миндортранса региона.