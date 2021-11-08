Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин снова не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд сегодня, восьмого ноября, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении первого заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 28 сентября текущего года, которым ему был продлен срок содержания под стражей до второго декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба облсуда, постановление первой инстанции обжаловали защитники обвиняемого – адвокаты в очередной раз (и опять безуспешно) просили изменить своему подопечному Белавкину действующую меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020-го - начала 2021-го годов получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

Задержан первый замминистра был третьего июня этого года. В следственном управлении СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.