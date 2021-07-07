Кадровые перестановки в структурах минстроя Челябинской области

Ильгам Мусин назначен директором областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой», подведомственного министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Соответствующий приказ подписал министр, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Мусин занимал должность начальника управления капитального строительства министерства строительства и инфраструктуры региона.

До настоящего времени обязанности руководителя ОГКУ «Челябоблинвестстрой» временно исполнял заместитель директора Сергей Лукин. Сергей Викторович продолжит работу в своей должности.

Напомним, прежнего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова обвиняют в получении взяток и хищении бюджетных средств при строительстве шорт-трека в Челябинске и в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте.

Еще один фигурант дела - заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года, а в апреле 2021 года выпустили из СИЗО). Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и хищении бюджетных средств.

Под следствием находится и первый заместитель министра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин (арестован четвертого июня 2021 года). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 1,2 миллиона рублей.

Справка

Ильгам Зуфарович Мусин начал трудовой путь рабочим строителем в 1991 году, занимал должности инженера и менеджера в торговой структуре. В 2013 пришел на работу в муниципалитет г. Магнитогорска, прошел путь от ведущего инженера до директора Управления капитального строительства г. Магнитогорска. С 2021 работал начальником управления капитального строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.