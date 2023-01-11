11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
11.01.2023
В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»
11.01.2023
В Башкирии будут судить южноуральца, за убийство дальнобойщика
11.01.2023
На ММК стартовал третий сезон уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья»
11.01.2023
Ранним утром 11 января произошла третья в 2023 году вспышка высшего класса на Солнце
11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
16.11.2022
Сборная УГМК и ЧЦЗ стала победителем II Кубка по рационализации и производительности
10.11.2022
В Челябинске построят не имеющий аналогов в России универсальный спортивный манеж
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023