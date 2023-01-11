Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода

В ходе ежегодного конкурса «Дебют года» на Челябинском цинковом заводе определены лучшие молодые сотрудники предприятия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», в конкурсе приняли участие сотрудники в возрасте до 30 лет, чей стаж работы на предприятии составляет от шести месяцев до полутора лет.

В финал вышли 11 человек, победителями признаны пятеро - аппаратчик смешивания сернокислотного цеха Данил Швецов, инженер по охране окружающей среды отдела экологии Ксения Коваль, чистильщик вельц-цеха Артем Булатов, специалист по обучению и развитию Надежда Полохина и электрослесарь электротехнического цеха Иван Жуков. Они награждены дипломами и денежными премиями. Победителей конкурса поддержали начальники цехов, коллеги и наставники.

По словам директора АО «ЧЦЗ» по персоналу и административным вопросам Рамиля Рахманкулова, выбор был не из легких. Специфика цинкового завода диктует наличие не только профильных знаний и навыков, но активной социальной позиции. Жизнь завода не ограничивается лишь выполнением производственного плана. Это и многочисленные социальные, спортивные и творческие проекты.