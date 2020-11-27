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Небольшой снег не нарушил движение по дорогам Челябинской области

Ночью с 26 на 27 ноября на территории большинства муниципальных образований Челябинской области отмечался слабый и местами умеренный снег.

По данным Челябинского Гидрометцентра, за сутки выпало от 0,2 трех миллиметров осадков.

По данным ГИБДД проезд по региональным дорогам обеспечен, ДТП по вине автодорог нет.

Как сообщает миндортранс области, на автодорогах областного значения работало 110 единиц техники, в том числе пять автомобилей «Урал-Тройка», 66 КДМ, 31 навесной снегоочиститель и восемь автогрейдеров.

По данным городского управления дорожного хозяйства, в ночь с 26 по 27 ноября проезжую часть и тротуары на улицах Челябинска очищали от снега 114 единиц техники и 56 дорожных рабочих. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда. За ночь вывезено 79,5 тонны снега.

В Челябинском Гидрометцентре предупреждают, в пятницу, 27 ноября, на всей территории области ожидается небольшой снег, местами умеренный. На отдельных участках дорог гололедица. В выходные небольшой снег вероятен лишь в субботу в отдельных районах. В воскресенье синоптики пока осадков не обещают.