Несекретная книга про секретный завод

В Челябинске вышла в свет книга по истории Челябинского завода оргстекла.

Группа ветеранов завода, возглавляемая Генрихом Горенштейном и Виктором Поповым, с помощью сотрудников Челябинского областного архива нашла большое число ранее секретных документов и восстановила историю предприятия. В результате этого труда получилась большая богато иллюстрированная книга «Рожденный войной К-4 –п/я 43 – ЗОС – АООА – ОАО ЧЗОС (история без продолжения)» объемом 480 страниц.

Челябинский завод оргстекла хорошо известен старшему поколению челябинцев. У многих на кухне стоят прозрачные пластиковые коробочки, а на столе часы в стильном пластиковом обрамлении. Хотя об основной продукции завода знали только сотрудники и те, кому было положено. Во время войны завод выпускал пуленепробиваемое стекло для самолетов, после войны – элементы атомных реакторов… Увы. В 1990-х годах завод был ликвидирован, распродан по частям и, казалось бы, навсегда растворился в прошлом. Однако ветераны предприятия с помощью книги вернули заводу былую славу.