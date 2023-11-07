Нежно о стальном: в Челябинске стартует третий женский форум

В Челябинске стартует третий женский форум «Стальное кружево Урала». Повышение авторитета женщины в обществе и семье, продвижение в политике и бизнесе - эти и многие другие вопросы обсудят 14 ноября на площадке отеле Radisson Blu.

Форум проходит с 2020 года в Челябинске. Основная цель Форума – создание условий для обмена профессиональным опытом среди женщин из различных сфер деятельности, обсуждения вопросов по повышению авторитета женщины в обществе и семье, продвижению в политике и бизнесе.

Тематикой пленарного заседания этого года - «Потенциал женщины в современном обществе: от креативных индустрий до оборонной промышленности».

Женщины сегодня вносят свой посильный вклад в развитие таких перспективных и передовых сфер, как ИТ-технологии, биоинженерия и кибербезопасность. Сильные, успешные, целеустремленные. Как показывает время, потенциал женщин неисчерпаем, а роль в мировых процессах становится все более важной и неоценимой. Именно эта тема и станет заглавной на женском форуме «Стальное кружево Урала» - URAL IRON LACE 2023. На форуме пойдет речь о том, что женщины сегодня не просто управляют и руководят, раскрывая грани своих талантов и возможностей, они еще и стараются сделать окружающий мир чуточку лучше через призму своей необыкновенной мудрости, любви, невероятной жизненной силы и веры в лучшее. В непростое для страны время женщины еще больше активизировались, направив свои ресурсы в оборонную промышленность и открыв производства по пошиву обмундирования и амуниции для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Специальным гостем станет - Эвелина Блёданс. Она известна как актриса театра и кино, талантливая певица, телеведущая и общественный деятель. Кроме того, она является основателем фонда под названием «Мы все разные», который помогает людям с особенностями развития. Тема выступления «Женская сила и энергия. Роль женщины в современном социуме».

Среди приглашенных спикеров на форуме станет Алсу Полякова из города Москва. У нее богатый опыт работы в области управления персоналом, она является ментором и коучем для владельцев бизнеса, топ-менеджеров и руководителей компаний. Кроме того, Алсу разработала свои собственные тренинги по эффективному управлению командами. На форуме будет обсуждаться тема «Сильные стороны - стратегии успеха для женщин». Это очень актуальная тема, так как женщины часто сталкиваются с различными вызовами и препятствиями на пути к достижению своих целей.

Также на форуме выступит создательница бренда натуральной косметики Ecomake - Анастасия Федосова из Челябинска. Анастасия училась на химическом факультете ЮУрГУ, работала визажистом, решилась с нуля создать свой бренд в 19 лет, собрала команду и запустила настоящий масштабный проект. С тех пор про Ecomake сняли немало репортажей и написали множество статей.

Светлана Егунян - тренер по кинетике и невербальной коммуникации, специалист по современному этикету, преподаватель речевого искусства, поговорит с гостями на тему «И Бог создал женщину: в чём секрет истинно женской проявленности».

Ксения Кузнецова (г. Москва) – руководитель направления коммуникации, Sber Ai (Департамент развития искусственного интеллекта и машинного обучения), завкафедрой инфокоммуникационных технологий НИТУ МИСИС расскажет гостям форума «Генеративный искусственный интеллект: революция или эволюция».

Артур Усманов (г.Уфа) – блогер по технологиям про «Современные мобильные устройства: технология использования и работа с приложениями».

Евгения Стулова – исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», советник пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, глава комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, наставник проекта «Политстартап» партии «Единая Россия» с 2019 по 2022 гг., автор книги «Четыре всадника информационного апокалипсиса: краткое пособие по управлению репутацией политика в условиях новой информационной реальности». Тема выступления спикера: «Женщины в политике: роли и образы».

Ирина Гильдебрандт – директор направления стратегических проектов Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. «Женщины - потенциал и ресурс российской экономики».

Спикеры поделятся своим опытом и знаниями, чтобы помочь женщинам раскрыть свой потенциал и достичь успеха в своей карьере и личной жизни. Такие мероприятия являются важным форумом для обмена опытом и вдохновения. Участницы смогут задать вопросы спикерам, обсудить свои проблемы и найти решения, а также установить новые связи и знакомства с единомышленниками.

Попасть на мероприятие можно совершенно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Форум проходит при поддержке Губернатора Челябинской области. Организаторы мероприятия Министерство культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».