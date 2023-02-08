Никакой еды и суровые испытания: телеканал ТНТ начал съёмки проекта «Новые звёзды в Африке» 

В ЮАР стартовали съёмки нового экстремально-приключенческого шоу телеканала ТНТ «Новые звёзды в Африке». Создатели проекта обещают ярких участников, а также неожиданные правила игры. В эфире новое шоу появится уже весной.

В шоу «Новые зв ё зды в Африке» у участников вообще не будет никакой еды! Зарабатывать придётся кухонную утварь, еду и предметы первой необходимости. А вот выбор, как потратить выигрыш в испытаниях, будет гораздо шире.

В основных испытаниях серий звезды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на своё усмотрение. Будет ли это обед на всех или кофеварка? Достаточное количество порций еды или стакан соли? В проекте появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные монеты. После каждого испытания звёздам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета. Муки выбора и попытки найти общее решение только добавят в шоу остроты, ведь ассортимент киоска будет разным в каждой серии, в зависимости от событий, происходящих в лагере звёзд .

Лика Бланк, продюсер шоу «Звезды в Африке» на ТНТ: «Зрителей ждёт абсолютно новое шоу с новыми звёздами и новыми правилами. В лагере не будет ничего: ни еды, ни посуды, шоу будет жёстким и интересным. Звёзд ждут неожиданные испытания! Главная идея: проверить, насколько настоящие наши звёзды, потому что в Африке сбрасываются все фильтры социальных сетей, и они предстают перед нами такими, какие они есть на самом деле».