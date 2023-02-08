07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
07.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+)
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Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны
07.02.2023
Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений
07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
Никакой еды и суровые испытания: телеканал ТНТ начал съёмки проекта «Новые звёзды в Африке»
Участников проекта «Новые звёзды в Африке» ждут неожиданные правила игры (16+)
01.02.2023
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снялся в новом сезоне сериала «Патриот»
19.01.2023
Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
24.10.2022
Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи
25.08.2022
«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023