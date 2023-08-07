Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта

В Челябинске начинается подготовка к строительству участка Комсомольского проспекта от жилого дома №120 до улицы Чичерина.

Об этом сегодня, седьмого августа, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

Напомним, Комсомольский проспект в Челябинске будет продлевать на 228 метров подрядная организация ООО «Арсак». За строительство участка магистральной улицы районного значения подрядчик получит 148 714 808,29 рубля.

Строительство Комсомольского проспекта будет вестись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию, согласно условиям контракта, объект должен быть сдан до 20 августа 2024 года.

Также Николай Кожевников рассказал о завершении укладки асфальта по улице Блюхера, которую ремонтируют так же по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - на участке от областной больницы до улицы Кузнецова.

Кроме того, работы идут на двух новых объектах ремонта – по улицам Верстовой (от Умельцев до железнодорожного переезда под путепроводом «Шагол») и Демидовской (от Радонежской до дома №11 по Радонежской) в Курчатовском районе. На аукцион было подано десять заявок, в результате данный муниципальный контракт получил участник, предложивший наименьшую цену – 52 469 531,15 рубля.

В общей сложности в рамках проекта «Дорожный рывок» работы ведутся на 25 объектах улично-дорожной сети Челябинска, сообщил Николай Кожевников. Он отметил, что подрядные организации выполняют условия контрактов, работы идут в соответствии с графиками.

Председатель КДХ города напомнил, что в связи с ремонтом теплосетей продолжают действовать ограничения движения на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких улицах Металлургического района, проспекте Победы. Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, также нельзя проехать через перекресток Ижевской и Вандышева.

«Прошу водителей Челябинска учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием», - сказал Николай Кожевников.