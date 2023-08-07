07.08.2023
В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки
07.08.2023
Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта
07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
07.08.2023
Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын
07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта
05.08.2023
Свердловский проспект в Челябинске отремонтируют за 55 миллионов рублей
05.08.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Карла Маркса
04.08.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Черкасскую
04.08.2023
На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023