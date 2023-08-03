03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
03.08.2023
Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
03.08.2023
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
01.08.2023
На МАФы для новой части Арт-сквера в Челябинске предусмотрено свыше 22 миллионов рублей
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
27.07.2023
В Челябинской области будут штрафовать за нарушение Правил благоустройства
24.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023