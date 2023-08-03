Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»

На бывшем заброшенном стадионе «Молодогвардеец» по улице Коммунистической в Металлургическом районе Челябинска, который в этом году начали превращать в универсальную спортивную площадку, уже можно играть в баскетбол, заниматься на снарядах или бегать по кольцевой резиновой дорожке.

Об этом сегодня, третьего августа, в своем телеграм-канале рассказала глава Челябинска Наталья Котова, отметив, что готовность спорткомплекса составляет 95 процентов (напомним, работы на объекте проводятся по программе инициативного бюджетирования, стоимость проекта – 18 миллионов рублей).

Для местных жителей это важная инициатива, потому что в этой части Металлургического района дефицит спортивных объектов, тем более хоккейных кортов. Как ранее сообщали городские власти, ледовая площадка на территории бывшего «Молодогвардейца» в летний период будет превращаться в футбольное поле с искусственным газоном.

Также в настоящее время работа кипит вокруг бассейна «Строитель». По словам Натальи Котовой, к 15 августа здесь появятся тротуары, газоны, деревья, спортивная площадка и удобные парковочные места.

«Украшением района, безусловно, станет новый сквер на улице Черкасской. Красивый, уютный и современный. Он уже привлекает внимание жителей всех возрастов. Работы здесь завершатся в середине августа», - отметила Наталья Котова (данная территория благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды»).

Также мэр сообщила, что в Металлургическом районе, как и во всем Челябинске, отремонтировано множество дворовых проездов, ведется благоустройство двух десятков дворов.

Все работы ведутся при поддержке и под контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера, подчеркнула глава города.