Заброшенный «Молодогвардеец» Челябинска обретет новую жизнь

Заброшенный стадион «Молодогвардеец» в Металлургическом районе Челябинска обретет вторую жизнь – на его месте обустроят современное спортивное ядро.

Идея строительства универсальной спортплощадки на улице Коммунистической принадлежит жителям расположенных рядом с «Молодогвардейцем» домов. Проект поддержали горожане, впоследствии он победил в конкурсном отборе программы «Инициативное бюджетирование». Спортивный объект должны сдать до конца лета – к началу осени 2023 года.

Сегодня, 26 января, начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников презентовал проект главе города Наталье Котовой. По его словам, на новой спортплощадке на Коммунистической жители смогут заниматься баскетболом, хоккеем, футболом. Кроме того, здесь оборудуют беговую дорожку и установят уличные тренажеры.

Максим Клещевников отметил, что в этой части Металлургического района дефицит спортивных объектов, тем более хоккейных кортов. Планируется, что ледовая площадка в летний период будет превращаться в футбольное поле с искусственным газоном.

Реализация проекта обойдется в 18 миллионов рублей. Работы стартуют весной.

Также в ходе объезда спортивных объектов Наталья Котова оценила ход строительства ФОКа по тхэквондо на улице Молодогвардейцев, денежные средства на возведение которого выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, все работы ведутся в графике, объект сдадут в октябре 2023 года. Спортсмены уже ждут, когда смогут перебраться на новую площадку.

«У нас в городе действует уникальная школа, которая является единственной в России, воспитавшей чемпионов Европы и мира абсолютно во всех возрастных категориях. Мы очень долго ждали, когда у наших спортсменов появится возможность заниматься в хороших и современных условиях. Причем мы рассчитываем на то, что потом здесь будут внедряться и самые инновационные технологии для подготовки спортсменов. Это абсолютно точно будет место притяжения тхэквондистов не только из Челябинска, но и со всей России», - подчеркнул директор школы олимпийского резерва по тхэквондо «Корё» Максим Карпов.

Знаковые преображения ждут и лучший легкоатлетический стадион страны - СК имени Елены Елесиной, где в текущем году пройдет чемпионат России по легкой атлетике.

«В прошлом году отремонтировали дорожки, которые находятся внутри стадиона. В этом планируем заменить мачты освещения, сиденья трибун на новые, современные, а также организовать тренировочный круг. Все работы завершим к 15 июля. Это позволит нам проводить в Челябинске чемпионаты российского уровня, и первый пройдет уже в этом году», - рассказала Наталья Котова.