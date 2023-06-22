В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха – сквер на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской.

Напомним, благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды». Как отмечают в пресс-службе мэрии, в скором времени здесь обустроят тропиночную сеть, детскую и спортивную площадку, установят перголу и удобные скамейки.

На всей территории сквера смонтируют наружное освещение и проведут озеленение - высадят дополнительно свыше четырех десятков деревьев (яблони, липы, ивы) и почти 1400 кустарников.

Для удобства отдыхающих разместят шесть зарядных станций для электронных устройств. Проектом также предусмотрен монтаж уличных гирлянд для праздничного оформления.

Все работы планируется завершить до первого августа.

Разработкой проекта сквера занималась компания «Газоны Урала» под кураторством Центра развития городской среды Челябинска, управления по архитектурно-градостроительному проектированию и администрации Металлургического района.

Предварительную концепцию благоустройства жителям презентовали в июне прошлого года. По результатам встречи и онлайн-опроса в нее внесли изменения.

Отметим, новый сквер станет территорией отдыха для жителей всех возрастов.