Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области

В правительстве Челябинской области проведены новые кадровые назначения.
Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Исполняющим обязанности первого заместителя дорожного хозяйства и транспорта области назначен Станислав Харченко. Постановление подписано 15 января 2021 года. Документ вступает в силу с момента подписания.
Заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначен Николай Барышников. Новый зам приступит к своим обязанностям с 19 января. Для него установлен трехмесячный испытательный срок, говорится в постановлении.
Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Егор Козлов. Он приступил к работе на новом посту с 13 января 2021 года. Для Егора Борисовича установлен испытательный срок продолжительностью три месяца, говорится в постановлении.