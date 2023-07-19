19.07.2023
Новым гендиректором ЧМК назначен Алексей Толстиков
19.07.2023
Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища
19.07.2023
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
19.07.2023
В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея
19.07.2023
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)
Новым гендиректором ЧМК назначен Алексей Толстиков
24.04.2023
Челябинскому металлургическому комбинату исполнилось 80 лет
19.06.2020
Большинство работников ЧМК возвращаются на дистанционный режим работы
27.12.2019
ЧМК напривил новогодний десант по домам сотрудников
24.12.2019
Знаменитый футболист Евгений Ловчев побывал на ЧМК
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023