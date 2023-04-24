Челябинскому металлургическому комбинату исполнилось 80 лет

Один из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла – Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) – отмечает 80-летие. С юбилеем коллектив предприятия поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев и глава города Челябинска Наталья Котова.

Первая очередь ЧМК была построена в 1943 году для обеспечения нужд обороны во время Великой Отечественной войны. Спикер областного парламента Александр Лазарев отметил большой вклад Челябинского металлургического комбината в создание масштабного производства и налаживание выпуска качественных сталей для фронта.

В советское время завод участвовал в выполнении космических программ, производил металл для военно-промышленного комплекса и наукоёмкого сектора экономики.

«В послевоенное время завод обеспечивал восстановление и развитие народного хозяйства. Продукция предприятия широко использовалась во многих отраслях промышленности и на крупных стройках нашей страны», – подчеркнул Александр Лазарев.

В 2003 году предприятие вошло в состав группы «Мечел», началось масштабное техническое перевооружение. «Челябинский металлургический комбинат и сегодня является одним из флагманов стальной отрасли, обеспечивая социальное и экономическое благополучие жителей нашего региона. Модернизация производства, высокое качество продукции, эффективное управление позволяют предприятию устойчиво работать в непростых современных условиях», - отметил спикер. Предприятию дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Ежегодно ЧМК производит более трех миллионов тонн стали.

Комбинат является ответственным работодателем, обеспечивая своим сотрудникам достойный уровень зарплат и благоприятные условия для труда и отдыха. Компания также уделяет большое внимание реализации социальных проектов в регионе.

Слова благодарности председатель Законодательного Собрания выразил трудовому коллективу и ветеранам комбината – поколениям рабочих, руководителей, инженеров, которые на протяжении многих лет обеспечивали становление и формирование металлургического производства на Южном Урале.

Александр Лазарев за добросовестный труд и высокий профессионализм вручил благодарственные письма Законодательного Собрания аппаратчику сгустителей цеха по производству агломерата Олегу Корякину, правильщику проката и труб прокатного цеха № 3 Михаилу Белобородову.

Почетными грамотами Законодательного Собрания были удостоены машинист крана металлургического производства кислородно-конвертерного цеха Михаил Заболотских и начальник прокатного цеха № 4 Павел Фролов.