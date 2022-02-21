Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день

Главный ледовый городок Челябинска – на площади Революции – сегодня, 21-го февраля, работает последний день.

Такое решение принято городскими властями по результатам обследования конструкций и с учетом прогноза погоды.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работы по демонтажу начнутся завтра, 22-го февраля, и будут завершены до конца месяца.