21.02.2022
Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день
21.02.2022
Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов
21.02.2022
ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
21.02.2022
В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД
21.02.2022
Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% в 2021 году
Ледовый городок на площади Революции Челябинска работает последний день
27.12.2021
Наталья Котова в сказочном лесу: мэр открыла главный ледовый городок Челябинска
17.01.2020
В Челябинске закрыли все горки в ледовом городке
24.12.2019
Завтра в Челябинске откроют Ледовый городок
20.08.2019
Что вырастет зимой на площади Революции – решать челябинцам
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022