Главный полицейский Челябинской области попрощался с личным составом

Андрей Сергеев покинул пост начальника главного управления внутренних дел Челябинской области. Он переведен в Северную Осетию. Его место займет выходец из того же региона Михаил Скоков.

Сергеев возглавлял полицию Южного Урала более семи лет. Его преемник с 2016 года являлся главным полицейским Северной Осетии, а в 2012-2016 годах стоял на страже порядка в Смоленской области.

Скоков родился в 1968 году в Ростовской области. В органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. Начал службу в ОВД по Родионово-Несветайскому району оперуполномоченным уголовного розыска. В 1994 году его назначили на должность начальника отделения уголовного розыска Родионово-Несветайского ОВД. Через три года его перевели в управление по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Ростовской области - старшим оперуполномоченным.

В 2000 году он возглавил отделение УБОП при ГУВД по Ростовской области в Новошахтинске.

С 2003 года Михаил Скоков работал начальником отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами УБОП ГУВД по Ростовской области, занимался разработкой лидеров преступных сообществ и «воров в законе». Через год Михаил Иванович был назначен начальником ОВД по Багаевскому району, а в 2006 году возглавил УВД по городу Новочеркасску.

С ноября 2007 года Михаил Скоков – начальник управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Ростовской области, а с октября 2009 года - заместитель начальника главного управления МВД РФ по Ростовской области.

С 2012 года по апрель 2016 года Скоков возглавлял УМВД России по Смоленской области.

12 апреля 2016 указом президента РФ № 177 был назначен министром внутренних дел по республике Северная Осетия-Алания.

Десятого июня 2017 года указом президента РФ № 258 Михаилу Скокову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.