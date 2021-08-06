06.08.2021
Рисунки южноуральцев вошли в виртуальную выставку Музея Победы о фронтовых собаках
06.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое августа
06.08.2021
В Чурилово вводят ограничение движения
06.08.2021
В Челябинске из-под земли забил многометровый фонтан воды
06.08.2021
Вынесен приговор челябинцу, напавшему с ножом на поклонника матери
06.08.2021
ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50%
Новый скандал с дорогой на Аносова в Златоусте: власти не принимают у подрядчика работы
05.08.2021
Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
05.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
03.08.2021
Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021