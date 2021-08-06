Новый скандал с дорогой на Аносова в Златоусте: власти не принимают у подрядчика работы

У властей Златоуста (Челябинская область) возникли большие вопросы к качеству ремонта дороги по улице Аносова, являющейся гостевым маршрутом (она ведет по направлению к национальному парку «Таганай»).

Как выявила очередная проверка с участием специалистов строительного контроля и министерства дорожного хозяйства и транспорта региона (на объект также неоднократно выезжал мэр города Максим Пекарский и специалисты УЖКХ администрации Златоуста), новое асфальтовое покрытие не соответствует предъявляемым требованиям. В числе прочего вопросы вызывает качество чернового слоя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Златоуста, уже выполненные на Аносова работы по замене асфальтового покрытия властями не приняты. Подрядной организации дано время до 30-го августа на исправление недостатков.

Глава города намерен добиваться от дорожных подрядчиков высокого качества работы, чтобы деньги, выделяемые на серьезные цели, не оказались выброшены на ветер.

«Дороги должны служить долго, а не выходить из строя через какой-нибудь год-другой», - заявили в мэрии.

Также в администрации города напомнили про поручение губернатора Челябинской области Алексея Текслера следить за качеством дорог в муниципалитетах. В Златоусте к данному поручению относятся серьезно: Максим Пекарский регулярно выезжает на ремонтируемые дорожные объекты и контролирует ход работ. Увы, но без нареканий не обходится. Вот и на улице Аносова, другой участок которой ремонтировали в прошлом году (тогда все тоже было не слава богу – власти даже обвинили подрядчика в саботаже), дорожники решили сэкономить и сделали свое дело тяп-ляп.