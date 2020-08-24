В Златоусте подрядная организация саботирует проведение дорожного ремонта

В Златоусте (Челябинская область) подрядчик «местного разлива» - ООО «ДРСУ» - саботирует проведение дорожного ремонта.

Улица Аносова, которую Златоустовское дорожное ремонтно-строительное управление должно отремонтировать согласно условиям муниципального контракта, так и стоит брошенная.

День, когда объект должен быть принят заказчиком и сдан в эксплуатацию, - не за горами, это 15-е сентября. Осталось всего три недели. Тем временем, проходят дни, а на Аносова не видно и не слышно ни техники, ни рабочих. Стоит и принадлежащий подрядчику местный асфальтобетонный завод.

Городские власти считают, что подрядная организация бездействует намеренно - впереди выборы депутатов в городское собрание и визит в территорию губернатора.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, местное ДРСУ ранее из рук вон плохо выполнило ямочный ремонт (это другой муниципальный контракт, стоимостью 17 миллионов рублей). Администрация города должна была принять работы в середине июля, однако из-за низкого качества ямочного ремонта делать этого не стала.

«Исправлять недостатки подрядчик отказался. Автомобилисты очень недовольны. Поступает много жалоб. Они справедливые - на дорогах после горе-ремонта осталось полно ям. Мы не можем заставить ДРСУ переделать некачественно выполненную ими работу. Они в отместку за то, что мы не приняли работы по ямочному ремонту, отказываются выходить на Аносова», - рассказал Алексей Коновалов.

По его словам, когда городская мэрия пригрозила ООО "ДРСУ" расторжением контракта, данная организация с горем пополам сделала улицу Чугуновскую. Улица очень маленькая, интенсивность пассажиропотока там невысокая.

Пока местные дорожники бездействуют, их коллеги из Саткинского ДРСУ вовсю работают на другой ключевой улице Златоуста - Карла Маркса.

«Саткинцы выполняют работу качественно, они дорожат своей репутацией и хотят и дальше остаться на этом рынке», - подчеркнул Алексей Коновалов.

Он отметил также, что автомобилисты, прокалывающие шины из-за "косяков" ДРСУ Златоуста, могут обращаться с жалобами непосредственно к подрядчику - пусть возмещает ущерб.

Фото предоставлено Алексеем Коноваловым