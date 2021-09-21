Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска, который благоустраивается в рамках инициативного бюджетирования, скоро будет готов на сто процентов.

Речь об общественном пространстве, которое создается в районе дома №112-А по Комсомольскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время здесь уложена большая часть плитки, установлены детские и спортивные малые архитектурные формы, обустроено множество прогулочных дорожек. На площадках нового сквера уже уложили безопасное покрытие.

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В скором времени подрядчик приступит к установке скамеек и урн, укладке террасной доски.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в 2020-м году на данной территории организовали две спортивные площадки и детский городок, оказавшиеся очень востребованными у местных жителей, которые в этом году попросили о продолжении благоустройства, заявив проект в администрацию Курчатовского района. Инициатива курчатовцев нашла поддержку – на создание нового сквера выделили 17 миллионов рублей.

Отметим, что, сообщив о начале работ по данному адресу, власти заверили, что здесь были учтены все имеющиеся деревья и что ни одно из них не пострадает.