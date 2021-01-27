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Новый замминистра миндортранса Челябинской области первым прокатился на новом трамвае

В Челябинске стартовали тестовые испытания новой модели трамвая АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ), входящее в Госкорпорацию «Роскосмос». Первым его протестировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, недавно назначенный на этот пост и теперь отвечающий за общественный транспорт в регионе.

На новом односекционном трамвайчике вместе с замминистра прокатились специалисты ООО «ЧелябГЭТ» и УКВЗ.

УКВЗ разработал новый односекционный четырёхосный трамвайный вагон 71-628. Модель имеет 33 места для сидения, максимальную вместимость 116 пассажиров, четыре современные двери с широкими проемами, габариты 2,5*3,7*16,5 метра. Вагон соответствует всем современным требованиям по уровню вибрации и шума.

Трамвай имеет ряд уникальных конструкционных и потребительских качеств. Его инновационная тележка позволяет обеспечить низкий уровень пола по всей площади пассажирского салона, а двухступенчатое рессорное подвешивание гарантирует улучшенную плавность хода трамвая.

Помимо этого, трамвай обладает широкими проходами, удобными для всех категорий пассажиров, в том числе маломобильных граждан и пассажиров с детьми, современными и привлекательным интерьером, светодиодным освещением салона.

Также в вагоне организована система климат-контроля, имеются тепловые завесы, которые зимой сохраняют тепло в вагоне, а летом – прохладу.

Обкатка вагона продлится месяц, при этом две недели трамвай будет работать в полноценном режиме, перевозя пассажиров. «Если испытания пройдут удачно, трамвайный парк страны пополнится новой современной моделью производства УКВЗ, доля которого в этой сфере составляет уже более 50%», - сообщил ранее заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Напомним, Челябинская трамвайная сеть традиционно становится полигоном для проведения эксплуатационных испытаний в городских условиях для новых трамваев, выпускаемых на УКВЗ. Это связано с тем, что в самом Усть-Катаве полноценное трамвайное движение не осуществляется, а имеются лишь несколько служебных и тестовых линий. И новой модели предстоит серьезно испытание, которое позволит обнаружить у нее «детские болячки» и «вылечить» их до начала полноценной рабочей жизни.