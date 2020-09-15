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О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Общество
Сегодня, 17:07
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В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 19 сентября, в 20.00 и в воскресенье, 20 сентября, в 20.00 на 31-м канале Челябинска, телезрители узнают о том, как идет реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как идет на Южном Урале работа над Стратегией развития Челябинска на период до 2035 года; с какими проблемами сталкиваются управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства при решении проблем с вывозом мусора; как в 2020том году прошел «Парад первоклассников».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www.delur.tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте. 

 

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