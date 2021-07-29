О строительстве нового храма в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Символ веры» телекомпании «Деловой Урал», выходящей на канале ОТВ в субботу, 31 июля, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, телезрители Челябинской области узнают о том, как, согласно православным канонам, должен верующий человек относиться к болезни.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как идет строительство нового православного храма на Успенском кладбище в Челябинске.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv, а также на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.