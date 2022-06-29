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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.06.2022

В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»
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29.06.2022 14:57

О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, второго июля, в 20.00 и в воскресенье, третьего июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие последствия для Челябинской области имели антироссийские санкция США и Евросоюза.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие ответные действия планируют представители Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области совместно с властями региона, как челябинские энергетики и промышленники решают вопросы импортозамещения; какие проекты защитила в загородном лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода инженерная смена Уральской горно-металлургической компании.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте. 

 

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 20.06.22 по 26.06.22)

26.06.2022 14:25

За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 97, умерло трое

25.06.2022 15:29

Военнопленные ВСУ дали пресс-конференцию

25.06.2022 13:40

В Копейске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин, одна загорелась

25.06.2022 12:59

В челябинском филиале Военно-воздушной академии и кадетской школе - выпускной