О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, второго июля, в 20.00 и в воскресенье, третьего июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие последствия для Челябинской области имели антироссийские санкция США и Евросоюза.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие ответные действия планируют представители Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области совместно с властями региона, как челябинские энергетики и промышленники решают вопросы импортозамещения; какие проекты защитила в загородном лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода инженерная смена Уральской горно-металлургической компании.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.