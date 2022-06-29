29.06.2022
В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
29.06.2022
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы
29.06.2022
О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.06.2022
ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%
29.06.2022
Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов
О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
29.07.2021
О строительстве нового храма в Челябинске узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
15.09.2020
О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
18.12.2019
О предварительных итогах 2019 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
30.10.2019
О плате за резерв сетевой энергомощности узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022