Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя

Общественники из организации «Гражданский патруль» обратились к главе Миасса (Челябинская область) с просьбой в кратчайшие сроки привести в порядок дома на проспекте имени легенды советского ракетостроения Виктора Макеева – основателя Машгородка и Государственного ракетного центра.

Как сообщает «Гражданский патруль», вандалы испортили облик сразу нескольких жилых домов на исторически важной городской улице.

О раскрашенных граффити и заклеенных объявлениями зданиях общественной организации рассказала местная активистка Анна Сизова, которая назвала состояние фасадов зданий на проспекте Макеева ужасным. Хулиганы не пощадили даже дом, где находится бюст академика.

По словам местных жителей, управляющая компания, не следит за благоустройством домов № 3, 5, 6, 11, 13 по проспекту Макеева.