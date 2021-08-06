«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения

Активисты организации «Гражданский патруль» обратились в администрацию Миасса (Челябинская область) с просьбой снести аварийный мост через реку Куштумга.

По словам общественников, старый мост уже давно не используют. А водители квадроциклов и автомобилей переправляются через реку вброд, оставляя масляные разводы от горюче-смазочных материалов.

При этом активисты настаивают на строительстве через реку нового пешеходного моста, поскольку автомобильный уже есть в соседнем поселке Северные Печи.

«Этот мост свое уже отжил, неизвестно, когда развалится. Мы предлагаем его снести и установить на его месте новый, но исключительно пешеходный, так как автомобильный мост через Куштумгу есть в районе соседнего поселка Северные Печи», - рассказала руководитель «Гражданского патруля» в Челябинской области Анна Сизова.

Общественники отмечают, что ветхий мост может разрушиться очень скоро и могут пострадать люди.