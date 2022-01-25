25.01.2022
Задержан челябинец, который подглядывал за девушками в примерочной
25.01.2022
ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
25.01.2022
Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег
25.01.2022
«Гражданский патруль» в Челябинской области взял паузу
25.01.2022
«Андрюша» принял 500 заявок на первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства
25.01.2022
Прокуратура через суд обязала администрацию Челябинска привести дороги в порядок
«Гражданский патруль» в Челябинской области взял паузу
12.11.2021
Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя
11.08.2021
В Миассе при благоустройстве деревья «закатали» в асфальт
06.08.2021
«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения
30.07.2021
Беременные жительницы Миасса пожаловались на невозможность помыться в городском роддоме
Челябинск отмечает Татьянин день
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022