«Гражданский патруль» в Челябинской области взял паузу

Общественная организация «Гражданский патруль» в Челябинской области сообщила о временной приостановке деятельности.

«Причиной послужил кризис урбанистического движения в нашем регионе. У него есть несколько причин, но, как вы уже заметили, наша активность снизилась - как и у аналогичных сообществ. Концепция, на которой строилось движение в прошлом, себя исчерпала, поэтому нужна перезагрузка. Во время паузы мы перестроим организацию нашей работы, проведем определенную оптимизацию, сменим вектор развития. Это временно, мы еще вернемся», - заявили активисты на своей странице в ВКонтакте.

Отделение общественной организации в Златоусте, открытое осенью 2019-го года, также высказалось по данной теме.

«Руководитель «Гражданского патруля» по личным причинам или иным обстоятельствам не обращал внимание на внутренние проблемы. Уволились юристы и другие умные, грамотные люди, отвечающие за работу по всем регионам России. В связи с этим мы приостанавливаем нашу общественную деятельность. В данное время просим не обращаться с мелкими проблемами в личные сообщения, можно обратиться по самым сложным проблемам, так как остались хорошие связи не только в Москве, но и в других регионах России: как говорится, мир не без добрых людей - юристы помогут. Надеемся, что руководство «ГП» обратит внимание на сложившуюся ситуацию внутри организации и примет меры. Время покажет, будет ли «Гражданский патруль» заниматься общественной деятельностью и далее или же прекратит свое существование», - написали представители организации в Златоусте, где за два года работы было рассмотрено свыше двух с половиной тысяч обращений граждан (благодаря деятельности активистов возбуждались административные дела; нерадивые чиновники и коммунальщики получали предписания надзорных ведомств; на основании обращений представителей «Гражданского патруля» возбуждались и уголовные дела – с последующей передачей в суд).

Общественники выразили благодарность средствам массовой информации региона за сотрудничество, в том числе - агентству «Урал-пресс-информ».