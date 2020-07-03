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Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой

Фото: 
АнтиСМОГ
Общество
Сегодня, 11:51
Автор: 
Евгения Александрова

На челябинской городской свалке, закрытой в сентябре 2018 года, продолжаются работы по покрытию ее поверхности гидроматом и  отсыпке инертными материалами. Геометрия тела свалки уже сформирована.

Ход работ на объекте проверил экопатруль общественной организации «АнтиСмог». Экскурсию для активистов провели представители ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Общественные активисты посмотрели, как идет возведение армогрунтовой стены, необходимой для укрепления бортов свалки. Наружный слой этого сооружения состоит из биомата - специального материала, содержащего семена растений. В конечном результате армогрунтовая стена станет продолжением зеленого холма и будет обеспечивать сохранность геометрии тела свалки.

"Верхним слоем рекультивационного экрана станет почвенно-растительный грунт, который будет засеян травянистыми растениями", - рассказали общественники.

От специалистов подрядной организации экопатруль узнал также о дренажной системе сбора фильтрата, установленной по всему периметру тела свалки.

Также в настоящее время на объекте осуществляется строительство резервуара - усреднителя фильтрата, в который будет выведена дренажная система. Далее будет происходить очистка, после чего в городской коллектор начнет поступать уже чистая вода.

Напомним, рекультивация челябинской городской свалки осуществляется в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Челябинская свалка существует с 1949-го года и занимает почти 90 гектаров, количество размещенных отходов составляет 17,5 миллиона кубометров. По данным Росприроднадзора, объект давал до 30 процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

Рекультивации подлежит территория общей площадью 673 тысячи 678 квадратных метров. В результате выбросы в атмосферу значительно снизятся, будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата в реку Миасс и городской водозабор.

Работы по рекультивации, начатые летом 2019-го, планируется завершить в 2024-м году.

Технический этап рекультивации, который реализуется в настоящее время (первый, подготовительный, был завершен в конце осени прошлого года), будет закончен в 2021-м, после чего начнется подготовка территории свалки к биологической рекультивации (посеву многолетних трав).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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