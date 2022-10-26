Объявлен сбор собачьей шерсти

Челябинский филиал ветклиники «Добрый хвост» совместно с челябинскими волонтерами объявляет сбор собачьей шерсти. В преддверии зимы волонтеры собираются делать теплые пояса для военных, находящихся в зоне боевых действий.

Как отметили организаторы, четвероногие также могут внести свой вклад в помощь мобилизованным.

«С миру по клочку теплой мягкой шерсти наших четвероногих соберем не на один собачий пояс, который будет согревать защитников нашей Родины. Помочь может каждый», - сказали в «Добром хвосте».

Сдать шерсть вы можете по адресу: Челябинск, поселок Шершни, улице Ленина, 21а. Подробности по телефону 8 (919) 351 24 44.