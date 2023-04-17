Очередная партия нелегальных мигрантов будет депортирована из Челябинска

Полицейские Челябинска продолжают проверять мигрантов на предмет законности нахождения их на территории Российской Федерации и осуществления ими трудовой деятельности.

Полицейские Челябинска провели очередную проверку одного из рынков в Калининском районе. В мероприятии были задействованы сотрудники уголовного розыска, управления по вопросам миграции и силовых подразделений. В ходе рейда было проверено 350 граждан, 45 из них доставлены в отдел полиции.

«В отношении шести человек составлены административные протоколы за нарушения миграционного законодательства, еще по шести приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации», - рассказали в полиции Челябинска.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ, нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства.

Проверка мигрантов в свете последней трагедии, которая произошла в Челябинске, особенно актуальна. Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции необходимо сообщать по телефонам «Доверия» 239-08-51, 239-08-52 и «Горячей линии» управления по вопросам миграции 239-09-65.