Около сорока процентов челябинцев ведет трезвый образ жизни

Социологи выяснили, какие алкогольные напитки предпочитают челябинцы. Как оказалось, около сорока процентов жителей южноуральской столицы, принявших участие в опросе, алкоголь вообще не употребляет.

Среди непьющих горожан преобладают женщины, бюджетники, предприниматели и руководители организаций, безработные и временно неработающие, а также пенсионеры. Кроме того, данный вариант ответа чаще выбирали и те, кто относит себя к категории малообеспеченных.

Более четверти опрошенных (28 процентов) отдают предпочтение легким алкогольным напиткам: пиву, сидру, медовухе и другим. В данной группе чаще всего представлены челябинцы в возрасте 18-24 и 25-44 лет, предприниматели и руководители организаций, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Напитки средней крепости (вино, вермут, портвейн и так далее) предпочитают 15,2 процента жителей Челябинска.

Крепкие напитки (водка, коньяк, виски) выбирают в качестве предпочитаемых также 15,2 процента горожан. Как правило, такой ответ давали мужчины, респонденты старших возрастных категорий: 45-59 и старше 60 лет.

Кстати, в Национальном рейтинге трезвости регионов России Челябинская область по итогам 2021-го года заняла 38-е место. По этому показателю регион уверенно движется вверх, к самым «непьющим» субъектам Российской Федерации.

Исследование проводил Челябинский филиал РАНХиГС.