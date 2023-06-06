Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях

Юные челябинцы вовсю отдыхают в городских и загородных летних лагерях – оздоровительная кампания южноуральской столицы 2023 года идет по плану.

В городских лагерях Челябинска на сегодняшний день отдыхает около 21 тысячи детей, в загородных – около восьми тысяч ребят, сформированы и работают трудовые отряды. Об этом сегодня, шестого июня, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, принято две тысячи 929 заявлений на летних отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства. На данный момент 796 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уже наслаждаются летним отдыхом в загородных лагерях в первую смену. В июне состоятся еще два заезда.