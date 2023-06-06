06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
06.06.2023
Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях
06.06.2023
Самыми грамотными работниками по версии челябинцев стали юристы
06.06.2023
ММК отметил День эколога забегом активистов Союза молодых металлургов
06.06.2023
ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке
Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
09.06.2021
Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
29.08.2019
Власти Челябинской области намерены восстанавливать пионерские лагеря
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023