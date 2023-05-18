Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев в Ясиноватой попали под артобстрел

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном собрании Челябинской области Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев 17 мая попали в Ясиноватой под артобстрел – в Луганскую Народную республику, где продолжается специальная военная операция, они привезли гуманитарный груз. И чудом уцелели под вражескими обстрелами.

Когда прилетел первый снаряд, челябинские депутаты Бекишев и Мухометьярова побежали в укрытие. У них было всего полторы минуты на спасение – через 90 секунд в месте, где они находились, приземлился второй снаряд.

Ольга Ивановна говорит, что враг палил беспощадно. И это было по-настоящему жутко – видеть, как мирные люди идут с покупками из магазинов, а вокруг взрываются снаряды. И вот в такую страшную, очень опасную ситуацию попала сама челябинка. К счастью, вместе со своими коллегой Владимиром Бекишевым они успели добежать до здания администрации и укрыться там.

А в Кременной, находящейся на линии боевого соприкосновения, Ольга Мухометьярова спала с автоматом в руках.

По ее словам, когда обстрелы происходят в местах проведения боевых действий - это одно, а когда стреляют по мирному населению, как было в Ясиноватой, - другое…

После случившегося в Ясиноватой, а своей странице в ВК Ольга Ивановна рассказала следующее:

«Долго была без связи. События, которые произошли со мной за последние три дня, изменили жизнь на ДО и ПОСЛЕ.

Сегодня, 17 мая (среда), мы попали под артобстрел. Мы пережили то, что жители приграничной Ясиноватой переживают каждый день. Но всё по порядку.

Утром 15 мая (понедельник) Ясиноватую обстреливала артиллерия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обстреливали мощно. На ясном небе видела работу ПВО, но снаряды всё же долетели. Четыре дома повреждены. В одном произошло возгорание. Одна женщина погибла, одна получила ранение.

Прекратились прилеты после авиаударов, нанесённых ВСУ нашей военной авиацией.

Всё происходило на наших глазах. Мы видели, как слаженно работают службы Ясиноватой.

Мы же начали быстро загружать «Газель», чтобы отправиться в Новоайдар и Кременную к нашим военным. Демонам нас не запугать!».

Сегодня утром, 18 мая, Ольга Мухометьярова снова вышла на связь (там, где она сейчас, с Интернетом плохо) и рассказала на своей странице в ВК, что путь от Ясиноватой до Новоайдара занял около четырех часов.

«Изначально дорога лежала вдоль линии фронта, постепенно уходя в направлении Луганска, в тыл. Хотя, после воскресного обстрела Луганска, по которому укрофашисты били английскими ракетами с большой дальностью, тылы в любой момент могут стать зоной артобстрела.

После пережитого и увиденного в последние дни, видео дороги из Ясиноватой до Новоайдара уже не впечатляет. Между тем, каждая пядь земли отвоевывалась защитниками Донбасса и российской армией с большим трудом. Тысячи воинов отдали свои жизни (и продолжают отдавать) за освобождение и независимость Донбасса.

Мы ехали командой на двух машинах: депутат Заксобрания Бекишев Владимир Петрович (восемь раз с гуманитарным грузом на Донбассе), доктор Осташко Юрий Владимирович (десять раз с гуманитарным грузом на Донбассе), журналист газеты «Сосновская нива» - Владимир Николаевич Бреднев.

Особые слова благодарности - представителю Челябинской области в Ясиноватой - Михаилу Викторовичу Панарину и главе Ясиноватой - Шевченко Дмитрию Станиславовичу (в его лице - всем жителям Ясиноватой) за оказанное содействие, помощь и каждодневное самопожертвование! Я бы им ордена давно вручила, но пока лишь скромно говорю СПАСИБО!» - отметила Ольга Мухометьярова, предыдущая поездка которой в зону СВО состоялась в марте.

Напомним, этой весной Ольга Ивановна и ее семья подарили военнослужащим купленные на личные сбережения внедорожник «Нива».