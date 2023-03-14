Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО

Порой рации, тепловизоры, квадрокоптер, которые уместились в одном багаже, военные встречают не менее радостно, чем большую фуру. Именно такую реакцию увидела депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, недавно побывавшая в зоне СВО, где служат мобилизованные земляки.

«Земляки встретили тепло, по-дружески, - поделилась впечатлениями Ольга Ивановна. – Там служат молодые ребята из Златоуста, Пласта, Трехгорного и других городов и поселков. А как горели у них глаза, когда они распаковывали рации и тепловизоры! На «ура» пошли и блоки сигарет. Мне было важно не только привезти «подарки», но и посмотреть, в каких условиях находятся наши ребята, как их кормят. Хочу отметить, что быт воинов-южноуральцев неплохо налажен. Столовая, баня, есть условия, чтобы постирать и посушить амуницию».

Так совпало, что Ольга Ивановна побывала в воинской части во время женского праздника. Мобилизованные не только поздравили депутата, но и передали видеопоздравление своим женам, матерям, подругам.

Вернувшись из поездки, Ольга Мухометьярова совместно с депутатом областной Думы Воронежской области Евгением Орюпиным оплатила три тонны картофеля, которые доставили нашим мобилизованным, а также начала сбор средств на закупку антенн для радиоэлектронной борьбы и автомобиля «Нива».