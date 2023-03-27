27.03.2023
ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей
27.03.2023
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
27.03.2023
«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание
27.03.2023
Депутаты Магнитогорска оценили работу с муниципальным имуществом
27.03.2023
ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова подарила военнослужащим машину
21.03.2023
В Челябинске состоялся турнир по борьбе, посвящённый герою спецоперации
17.03.2023
Челябинску покажут «Героев спецоперации»
15.03.2023
Джон Паркер: США провоцируют толчок к Третьей мировой войне
13.03.2023
В Металлургическом районе пройдёт турнир памяти героя СВО
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023