Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова подарила военнослужащим машину

Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья сегодня, 27 марта, купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник «Нива».

Машина 2019 года выпуска обошлась Мухометьяровым в 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных практически сразу отправился на Украину в зону соприкосновения.

О нужности такого автомобиля военные говорили Ольге Ивановне во время ее поездки в зону СВО. У воинской части, в которой служат 350 мобилизованных из Челябинской области, пять мест дислокации. Чтобы обеспечить их взаимодействие и связь, оперативный вывоз раненых, и нужна была машина.

«Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам, - сказала Ольга Мухометьярова. — И я рада, что муж и дети меня поддержали».