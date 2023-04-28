Они первыми приходят на помощь

Сегодня, 28 апреля, свой праздник отмечают те, кто в первую очередь приходит на помощь - врачи, фельдшеры и водители «Скорой».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. По его словам, этот праздник учреждён в знак большого уважения к людям, которые посвятили себя благородной миссии – сохранению здоровья миллионов наших граждан.

«Именно к вам мы обращаемся в экстренных ситуациях – при заболеваниях, несчастных случаях и травмах, когда нужна оперативная и профессиональная помощь, - подчеркнул премьер-министр. - Мобильные бригады скорой работают в круглосуточном режиме. В любое время суток врачи спешат к пациентам, стараются помочь. Каждый раз проявляют не только высокие профессиональные качества, но и милосердие, заботу. Лечат, реанимируют, спасают жизни».

В Челябинскую областную службу скорой медицинской помощи (СМП) входит семь самостоятельных станций и 30 отделений в 27 медицинских организациях. Ежегодно скорую медицинскую помощь получают более 870 тысяч человек.

На территории региона работает 271 круглосуточная выездная бригада СМП, в том числе 16 врачебных бригад общего профиля, 225 – фельдшерских, 30 – специализированных, из них восемь - выездных экстренных консультативных бригад.

В одном из самых сложных направлений медицины – оказании экстренной помощи – могут работать лишь настоящие специалисты, преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать.

Кроме того, для осуществления медицинской эвакуации в Челябинской области работают два вертолета. Так, с 2019 по 2022 годы выполнено 938 вылетов санитарной авиации и эвакуировано 924 пациента.

«Использование санавиации позволяет врачам своевременно добираться до жителей отдалённых территорий, помогать будущим мамам, пациентам с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами», - отметил глава правительства.

Сегодня в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» система скорой медицинской помощи динамично развивается. Ведётся активное оснащение отрасли современными специализированными машинами, реанимобилями. За период с 2019 по 2021 годы для службы скорой медицинской помощи было поставлено 274 автомобиля. Транспорт закуплен за счет средств федерального и областного бюджетов, а также в рамках помощи благотворительного фонда. В 2022 году на линию вышли еще 42 новых автомобиля.

Михаил Мишустин поблагодарил сотрудников скорой за их нелегкий и жизненно необходимый всем труд. «Ваша работа требует компетентности, выносливости и большого напряжения. Поэтому профессию сотрудника скорой выбирают люди ответственные, способные оперативно действовать в самых сложных ситуациях, чуткие и внимательные, - отметил в поздравлении премьер-министр. - В этот праздничный день хочу выразить вам признательность за всё, что вы делаете. И пожелать успехов, счастья, благополучия и, конечно же, здоровья».

Напомним, День работников скорой помощи был утвержден в 2020 году.