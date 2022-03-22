Опасное «подземелье» на улице Блюхера в Челябинске законсервируют до конца марта

Опасный подземный объект в челябинском поселке АМЗ планируется полностью законсервировать до конца марта. Об этом сегодня, 22-го марта, сообщает администрация Советского района.

Районные власти напомнили, что ранее была осуществлена временная консервация «подземелья», расположенного под улицей Блюхера (возле разворотного кольца троллейбуса), рядом с бывшим автоматно-механическим заводом.

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Судьба объекта находилась на постоянном контроле депутата Марии Можериной, так как будущее подземного перехода волновало многих ее избирателей, отмечают в администрации Советского района.

«Осенью прошлого года была начата процедура прохождения экспертизы для определения судьбы объекта, который не использовался длительное время. В результате экспертизы было установлено, что данный подземный переход не пригоден для эксплуатации, поэтому было принято решение о его полной консервации», - сообщили в районной администрации.

Отметим, подземный переход консервируют сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» (объект был передан МБУ на обслуживание осенью 2021-го года), которые в середине декабря ушедшего года перекрывали входные группы объекта, представляющего опасность для горожан.

Напомним, данный подземный переход продолжительное время находился в законсервированном состоянии по причине недостатков конструкции и проблем в эксплуатации (история проблемы насчитывает 15 лет). В результате ряда хищений металлических ограждений он оказался открытым и, соответственно, небезопасным.