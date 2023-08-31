31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2023
Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
Оператор билайн в 2023 году в 31 регионе страны ускорит мобильный интернет
20.07.2023
Больше 3 миллионов клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP
08.06.2023
Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ее
31.05.2023
154 миллиона — именно столько часов видео посмотрели клиенты билайна с помощью дракона Юнга
25.04.2023
билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023