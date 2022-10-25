«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре

Во вторник, 25 октября, в Челябинске состоялась презентация рельсового автобуса «Орлан», который с 11 ноября начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. В мероприятии приняли участие заместитель начальника ЮУЖД по работе с органами власти Дмитрий Горбунов и министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, время в пути составит три часа 56 минут.

Рельсовый автобус будет отправляться из Челябинска ежедневно в 06:50, прибывать в Екатеринбург в 10:46 местного времени. Отправление из Екатеринбурга ежедневно в 18:07, прибытие в Челябинск в 22:04 местного времени. Предусмотрены остановки на о. п. 236 км, станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Уктус, о.п. Первомайская.

Рельсовый автобус «Орлан» отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. Он используется для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Подвижной состав адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.

«Развитие железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом – это важный социальный проект, значимый для двух регионов, - подчеркнул Дмитрий Горбунов. - Он стал возможен благодаря слаженным действиям железнодорожников и поддержке органов власти Челябинской и Свердловской областей. Уверен, что новый маршрут станет популярным у жителей регионов».

«Новые комфортабельные поезда - это дополнительные возможности для жителей совершать поездки в различных направлениях и, что особенно важно, - это доступ к туристическим и социально важным объектам. Развитие пригородного железнодорожного сообщения на территории Челябинской области продолжается в интересах жителей региона», - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.