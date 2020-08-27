Остановки в центре Челябинска украсили схемы прогулочных маршрутов
Остановки в центре Челябинска (в том числе это площадь Революции, Алое поле, театр оперы и балета имени Глинки, кинотеатр имени Пушкина) украсили схемы прогулочных маршрутов.
Об этом событии сегодня, 27-го августа, в Телеграм сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.
"Разместили на девяти остановках схемы прогулочных маршрутов по центру Челябинска. Максимальная длина маршрута - 12 километров, или около трех часов", - рассказал чиновник.
Александр Егоров отметил, что особой фишкой являются блоки городских историй в нижней части схем.
"Присмотритесь-прогуляйтесь!" - призвал он челябинцев и гостей южноуральской столицы.
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