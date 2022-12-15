От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне

В Челябинске рассматривается вариант продления трамвайных путей от ЧТЗ до густонаселенного Чурилово. Кроме того, в микрорайоне планируют расширить и сделать более безопасным один из самых аварийных перекрестков.

«Есть сейчас в работе предложение - это продление трамвайных путей от ЧТЗ до Чурилово, - рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе «прямой линии» с жителями. - Соответственно, коллеги сейчас выбирают трассировку этого маршрута».

Глава региона также отметил, что этот трамвайный маршрут, как и ряд других в областном центре, хотят связать это с метротрамваем (как и планируемую новую трамвайную линию, которая соединит Ленинский и Советский районы города).

Жители Чурилово поинтересовали у губернатора, когда планируется расширение аварийного перекрестка в микрорайоне - улица Первая Эльтонская – Линейная, где поворот на улицу Линейную.

Алексей Текслер отметил, что Чурилово – яркий пример непродуманного решения прежних властей: жилья построили много, а инфраструктуру не сделали.

«Улица Линейная, продолжение проспекта Ленина, она узкая, по этой улице, как и по улице Давыдова, если я правильно помню, вторая улица, по которой можно заехать и выехать из Чурилово», - рассказал губернатор.

Глава региона уже давал поручения о начале проектирования расширения по улице Линейной. «Там все не просто, там очень много коммуникаций, там ТЭЦ стоит. Но тем не менее проект этот разрабатывается в настоящий момент», - пояснил глава региона.

Министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев уточнил, на сегодня находятся в работе проекты по улице Линейной и по проспекту Давыдова. «В части перекрестка проспекта Ленина и улицы Самохина и Эльтонской, действительно, есть проблемный выезд и въезд в микрорайон. Фактически один он зажат этой дорогой, и есть предложения – мы уже с городом проговорили, - рассказал глава миндортранса. - Весной в рамках ремонтных работ посмотрим там дополнительные полосы, дополнительное уширение, полосу торможения, разгона, для того чтобы расшить этот перекресток без каких-то сложных проектных вещей». Министр заверил, что проекты будут реализованы уже в следующем году.

Алексей Текслер также добавил, что в настоящий момент на маршруте в микрорайон работает новый автобус, но были вопросы со стороны жителей по работе «маршрутчиков» и так далее. «Держите на особом контроле, докладывайте мне, Алексей Сергеевич», - поручил министру губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер рассказал, что в Чурилово есть проблема с переполненностью образовательных организаций. Принято решение о строительстве новой школы в микрорайоне. Город уже выбрал земельный участок для этих целей.