Проект строительства новой трамвайной линии в Челябинске одобрен на Публичных слушаниях

Эскизный проект строительства новой трамвайной линии в Челябинске, которая свяжет Ленинский и Советский районы, обсудили на Публичных слушаниях. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров ответил на волнующие жителей и депутатов вопросы.

Трамвайные пути планируется проложить от улиц Степана Разина и Цвиллинга (от железнодорожного вокзала) через мост по улице Дзержинского до пересечения с улицей Гагарина.

Проект планировки и межевания территории под новую трамвайную ветку представил специализированный застройщик «Высота». Протяженность новой трамвайной линии составит от 3,5 до 4,2 километра.

Путепровод у железнодорожного вокзала планируют расширить. Предусмотрено шесть полос для автомобильного движение (по три с одной и с другой стороны), в центре пройдут трамвайные пути (их общая ширина шесть метров). Будут сохранены и пешеходные дорожки.

Со стороны вокзала построят эстакаду, чтобы трамвай мог подниматься на путепровод над железнодорожными путями. На перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса будет установлена трамвайная остановка. Кроме того, планируется построить одноэтажную трансформаторную подстанцию недалеко от перекрестка с автодорогой.

Новую трамвайную ветку планируется связать с метротрамваем, который сейчас находится в стадии проектирования.

На слушаниях присутствовали жители и депутаты Ленинского района, они задавали свои вопросы и озвучивали предложения.

Депутат Ленинского района Александр Грамачков поинтересовался, разрабатывались ли альтернативные проекты и возможно ли вместо трамвая пустить троллейбус. По его словам, трамвайная линия более затратна, чем троллейбусные сети.

«Троллейбусный маршрут также планируется продлить в Ленинский по путепроводу, но на автономном ходу (это не потребует строительства дополнительной контактной сети), - пояснил чуть позднее в Телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров. - Продление троллейбуса не является альтернативой продлению трамвая, так как маршруты этих видов электротранспорта пойдут по разным направлениям и не будут дублировать друг друга».

Парламентария также волновало, что сузятся полосы для движения автотранспорта даже и при расширении моста. А на этом мосту уже сейчас (и без трамвайных путей) образуются пробки по утрам и вечерам.

«Наличие трамвайных путей не повлияет на движение прочего транспорта и наоборот автомобильное движение не повлияет на трамваи, - объяснил замминстра. - Так как пути будут полностью обособлены от проезжей части. Максимальная пропускная способность полосы движения достигается при скорости 40 километров в час. Ширины полос после планируемой реконструкции будет достаточно, чтобы транспорт двигался с этой и даже большей скоростью».

По итогам обсуждения было принято решение, одобрить проект межевания и планировки территории для строительства трамвайной линии. Проект направили на утверждение в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска.

Напомним, на днях правительство Челябинской области приняло распоряжение, которым вносятся изменения в перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры».

Общий объем расходов на 2022–2025 годы составит почти 22 миллиарда 927,3 миллиона рублей, из них 15 миллиардов 595,3 миллиона – средства областного бюджета (средства инфраструктурного бюджетного кредита) и семь миллиардов 331,9 миллиона рублей – внебюджетные источники.

На строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, включая тяговую подстанцию для трамвайной линии, планируется направить два миллиарда 707 миллионов рублей из областного бюджета.